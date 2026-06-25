Богучанская ГЭС и администрация Кежемского округа провели траурный митинг в День памяти и скорби

Центральным событием митинга стала мемориальная акция «Свеча памяти». Участники зажгли 85 памятных лампад — по одной за каждый год, прошедший с 22 июня 1941 года. Под метроном лампады были установлены у подножия мемориала. Память погибших почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие возложением цветов. После церемонии многие горожане оставались у мемориала, где высечены имена жителей Кежемской земли, не вернувшихся с войны.