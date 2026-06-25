Богучанская ГЭС и администрация Кежемского округа провели траурный митинг в День памяти и скорби

В День памяти и скорби жители Кежемского округа почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. В Кодинске у Мемориала Славы состоялся траурный митинг, посвященный 85-й годовщине со дня начала войны.
Организаторами памятного мероприятия выступили АО «Богучанская ГЭС» и администрация Кежемского муниципального округа. В митинге приняли участие сотрудники гидроэлектростанции, представители органов власти, ветераны труда, активисты «Движения Первых», школьники и жители города.
Участники митинга говорили о значении 22 июня для каждой семьи, о памяти, которая сохраняется в историях дедов и прадедов, фотографиях, письмах и именах на мемориалах. Особое внимание было уделено необходимости передавать эту память следующим поколениям и сохранять понимание цены мирной жизни.
Центральным событием митинга стала мемориальная акция «Свеча памяти». Участники зажгли 85 памятных лампад — по одной за каждый год, прошедший с 22 июня 1941 года. Под метроном лампады были установлены у подножия мемориала. Память погибших почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие возложением цветов. После церемонии многие горожане оставались у мемориала, где высечены имена жителей Кежемской земли, не вернувшихся с войны.
Богучанская ГЭС системно участвует в проектах, направленных на сохранение исторической памяти. На станции проходят творческие конкурсы для детей и взрослых, посвященные памятным датам Великой Отечественной войны. На сайте предприятия открыт раздел «Помним. Гордимся. Чтим», где собраны биографии ветеранов — родственников сотрудников ГЭС. При поддержке Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» совместно с некоммерческими организациями был реализован проект по благоустройству захоронений ветеранов на городском кладбище. Станция также оказывает помощь волонтерским инициативам, связанным с поддержкой участников специальной военной операции.