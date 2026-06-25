На мосту через р. Сок ограничивается движение

С 26 июня на участке км 1029+290 (мост через реку Сок) автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск вводится временное ограничение движения для всех видов транспорта по правой полосе проезжей части в сторону Самары.