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На мосту через р. Сок ограничивается движение

С 26 июня на участке км 1029+290 (мост через реку Сок) автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск вводится временное ограничение движения для всех видов транспорта по правой полосе проезжей части в сторону Самары.

Ограничение вводится из-за состояния конструктивных элементов моста и будет действовать до 30 декабря 2026 г., сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

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