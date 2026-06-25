Калининградский янтарь превратили в пышные цветы для выставки во Вьетнаме

«Сочетание янтаря с современными материалами раскрывает этот уникальный камень с неожиданной стороны и показывает возможности отрасли, в том числе на новых рынках. Премьера серии с фоамираном во Вьетнаме — дань местной традиции использовать цветы в качестве украшений. Мы видим большой интерес посетителей выставки к изделиям и надеемся на дальнейшее сотрудничество с вьетнамскими партнёрами», — отметила замгендиректора комбината Майя Скворцова.