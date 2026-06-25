Ученики кстовской школы пригласили Басту на свой выпускной

Напомним, что ребята пригласили на свой последний звонок Сергея Лазарева. Они опубликовали ролик в нескольких соцсетях, надеясь на «чудо». Пост с обращением к певцу за четыре дня набрал 5,3 млн просмотров и более 7 тысяч комментариев. В итоге Сергей Лазарев все-таки откликнулся на просьбу и сюрпризом приехал к нижегородским школьникам в заветный день.