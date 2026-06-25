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Ученики кстовской школы пригласили Басту на свой выпускной

Судя по всему ребята вдохновились примером выпускников школы № 47 в Нижнем Новгороде.

Школьники из кстовской школы пригласили Басту на их выпускной. Ребята вдохновились примером выпускников школы № 47 в Нижнем Новгороде.

Напомним, что ребята пригласили на свой последний звонок Сергея Лазарева. Они опубликовали ролик в нескольких соцсетях, надеясь на «чудо». Пост с обращением к певцу за четыре дня набрал 5,3 млн просмотров и более 7 тысяч комментариев. В итоге Сергей Лазарев все-таки откликнулся на просьбу и сюрпризом приехал к нижегородским школьникам в заветный день.

Недавно в Сети появилось видео, в котором уже выпускники кстовской школы решили поддержать идею ровесников. В этот раз ребята зовут на свой выпускной исполнителя главного «Медлячка» всех школьных вечеров Басту.

Следует отметить, что шанс того, что певец посетит ребят, действительно есть. Все дело в том, что у него самого запланирован концерт (16+) в Нижнем Новгороде 27 июня.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что опубликована программа Дня молодежи в Нижегородской области.