17-летняя девушка перевернулась на машине тети в Красноярском крае

Как установили полицейские, ключи от автомобиля несовершеннолетняя взяла без разрешения родственницы. В отношении владелицы машины составлен административный материал. За передачу управления транспортным средством человеку, не имеющему водительских прав, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщили в Госавтоинспекции.