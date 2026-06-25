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17-летняя девушка перевернулась на машине тети в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Богучанском округе сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетней автомобилистки.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Богучанском округе сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетней автомобилистки.

Ночью 17-летняя девушка без водительских прав взяла автомобиль Toyota, принадлежащий ее тете, и отправилась кататься вместе с подругой. Во время поездки подросток не справилась с управлением, машина перевернулась.

В результате аварии девушка получила травмы и была доставлена в больницу.

Как установили полицейские, ключи от автомобиля несовершеннолетняя взяла без разрешения родственницы. В отношении владелицы машины составлен административный материал. За передачу управления транспортным средством человеку, не имеющему водительских прав, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщили в Госавтоинспекции.

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