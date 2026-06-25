Ростовский железнодорожник спас тонущего ребенка в Краснодаре

Составитель поездов станции Батайск Сергей Д. вместе со своей девушкой Юлией приехал в Краснодар на встречу выпускников железнодорожного техникума. В парке у декоративного пруда он заметил странное движение на воде, а затем увидел детский кроссовок и понял, что кто-то тонет.