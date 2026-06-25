Под Волгоградом третьи сутки разыскивают пропавшую в лесу пенсионерку

По информации активистов, рост пожилой женщины — 165 см, теплоснабжение нормальное, волосы каштанового цвета, глаза карие. В тот день была одета в светло-жёлтую футболку, голубые джинсы и синие кроссовки, с собой взяла красную корзинку.