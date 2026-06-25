В Красноярском крае туристы утащили из садка в рыбном хозяйстве живого осетра

В Балахтинско-Новоселовском муниципальном округе сотрудники полиции задержали троих мужчин, подозреваемых в краже живого осетра из рыбного хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. В полицию обратились сотрудники предприятия по разведению рыб. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что на территорию рыбхозяйства проникли трое злоумышленников. Один из них прыгнул в воду, поймал самку осетра весом 12 килограммов и понес в сторону выхода. Оперативники уголовного розыска задержали троих приезжих: 26-летнего жителя Усть-Каменогорска, 28-летнего и 26-летнего жителей Сухобузимо. Выяснилось, что приятели приехали отдыхать на берег Красноярского водохранилища и жили в палатке. Похищенную рыбу они успели только донести до своего временного пристанища. Туда же приехали сотрудники рыбного хозяйства, которые потребовали от похитителей немедленно вернуть осетра, что те и сделали. Однако к тому времени рыба уже погибла. Сумма ущерба, причиненного предприятию, составила порядка 107 тысяч рублей. Следователи полиции возбудили уголовное дело.