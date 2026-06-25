Шесть нижегородцев получили до пяти лет колонии за кражу топлива из трубопровода

Вину подсудимые признали частично. Алексею Паршину, Сергею Горбунову и Олегу Волгину назначили от трех лет и трех месяцев до пяти лет колонии общего режима со штрафом от 200 тыс. до 300 тыс. руб. Остальные получили от двух с половиной до трех лет условно и штрафы от 100 тыс. до 200 тыс. руб.