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Где будут работать мобильные офисы ФНС в июле в Волгоградской области?

Специалисты проконсультируют по уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ.

Посетить мобильные офисы в первой половине июля смогут жители Волгограда, Новониколаевского и Новоаннинского районов.

Их работа запланирована:

9 июля с 09−00 до 11−00 в МФЦ Дзержинского района Волгограда на пр. им. Жукова, 125;

10 июля с 14−30 до 16−30 в МФЦ Красноармейского района на ул. Брестской, 19а;

14 июля с 10−00 до 12−00 в МФЦ в городе Новоаннинском в пер. Казачки Анны, 4;

14 июля с 14−00 до 16−00 в МФЦ в рабочем поселке Новониколаевском в п. ГЭС, 3.

Специалисты проконсультируют по уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ, расскажут, как получить налоговые льготы и вычетов, ответят на вопросы о налоге на профессиональный доход и другие.

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