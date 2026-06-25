В Норильске стартовал новый семейный фестиваль «Пикник у Башни»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске открылся новый городской семейный фестиваль «Пикник у Башни». Первое мероприятие летней серии прошло 20 июня на Октябрьской площади и собрало около 20 тысяч гостей. Организатором выступил общественно-культурный центр «Башня» при поддержке компании «Норникель», администрации города, Агентства развития Норильска и программы «Люди территории».
Территорию фестиваля разделили на семь тематических зон: «Играй», «Твори», «Пробуй», «Двигайся», «Смотри», «Смейся» и «Отдыхай». На входе гости раскручивали игровой барабан, который помогал выбрать индивидуальный маршрут по площадкам.
Одной из самых популярных стала зона «Играй» с гигантскими настольными играми. Особый интерес у посетителей вызвали «Дженга» и «Морской бой». В творческом пространстве работали 17 мастер-классов, где норильчане расписывали гипсовые фигурки и носки, создавали брелоки, занимались апсайклингом, живописью, изготовлением свечей и значков, а также выпекали и украшали традиционные тетерки.
В зоне «Пробуй» гостей ждали гастрономический променад и маркет локальных мастеров. Для любителей активного отдыха организовали игры на ритм-симуляторе Just Dance, занятия по сальсе, бачате и зумбе. Большой интерес вызвали командные батлы в «Крокодила» и «Громкий вопрос».
Отдельной точкой стала площадка «Учись», подготовленная Заполярным государственным университетом. Здесь посетители сканировали здания в формате 3D, проводили химические эксперименты, управляли роботами, совершали виртуальные путешествия в шахту и знакомились с основами криминалистики.
Для поклонников спорта работали площадки для боччи и керлинга на траве, была организована сдача нормативов ГТО. Также гости могли попробовать «сухой сапсерфинг» и принять участие во флеш-квесте «Тайны Октябрьской площади» от Музея Норильска. Для самых маленьких посетителей оборудовали специальный детский манеж с мультимедийными интерактивами.
Вечером фестивальную программу завершило выступление новосибирской кавер-группы «Несносные».
Первый «Пикник у Башни» стал стартом летней серии мероприятий. Уже 27 и 28 июня на площади возле «Башни» состоится следующий фестивальный уикенд, посвященный настольным играм.
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