В Норильске стартовал новый семейный фестиваль «Пикник у Башни»

Одной из самых популярных стала зона «Играй» с гигантскими настольными играми. Особый интерес у посетителей вызвали «Дженга» и «Морской бой». В творческом пространстве работали 17 мастер-классов, где норильчане расписывали гипсовые фигурки и носки, создавали брелоки, занимались апсайклингом, живописью, изготовлением свечей и значков, а также выпекали и украшали традиционные тетерки.