Родственникам погибших при ударе по Воронежу начали выплачивать компенсацию

В понедельник днем Гусев сообщил, что в небе над Воронежем уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей, повреждены производственные объекты одного из предприятий, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. Пострадали 68 человек, шесть из которых скончались. В медицинских учреждениях остается 21 человек, остальные, включая двух несовершеннолетних, лечатся амбулаторно. Поисковые работы на месте ракетного удара завершены. В регионе с 23 по 25 июня объявлен траур.