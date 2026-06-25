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В Красноярске заработал светофор с голосовым помощником для пешеходов

В Красноярске начал работать светофор с речевым информатором для незрячих.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске начал работать новый светофор, оборудованный речевым информатором. Об этом сообщили в городском управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства 25 июня.

Устройство появилось на пешеходном переходе возле остановки «ГорДК» и предназначено в первую очередь для людей с нарушениями зрения. Оно не только озвучивает сигналы светофора, но и называет улицу, что позволяет слабовидящим пешеходам ориентироваться при переходе проезжей части. Известно, что разработкой этой системы занималась местная компания.

Пока светофор работает в тестовом режиме. Для того, чтобы не создавать неудобств жителям ближайших домов, с 20:00 до 8:00 звуковое сопровождение отключается.

Власти рассчитывают, что нововведение сделает городские улицы более безопасными для пешеходов и поможет снизить количество дорожных происшествий.