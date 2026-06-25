В Красноярске заработал светофор с голосовым помощником для пешеходов

Устройство появилось на пешеходном переходе возле остановки «ГорДК» и предназначено в первую очередь для людей с нарушениями зрения. Оно не только озвучивает сигналы светофора, но и называет улицу, что позволяет слабовидящим пешеходам ориентироваться при переходе проезжей части. Известно, что разработкой этой системы занималась местная компания.