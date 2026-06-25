Между Сочи и Адлером отменили рейсы по морю скоростных «Комет»

«Сегодня должен был состояться второй рейс из Сочи в Адлер, он отменился из-за отсутствия пассажиров. Купили всего пять билетов, а пришли на посадку три человека. Посмотрите на пляжи, людей мало. Нет никакого смысла гонять пустой комету в 120 посадочных мест», — сказал он.
Только дизельного топлива на одну поездку в обе стороны требуется тысяча литров. Плюс команда на борту — от пяти человек.
На первый рейс, во вторник, билет стоил тысячу рублей для взрослых и 750 рублей для детей до 14 лет, а потом планировалось продавать по 1,5 тысячи. Планировались рейсы два раза в неделю — по вторникам и четвергам, а при спросе их количество можно было увеличить хоть до семи раз в неделю.
Последний раз регулярное морское сообщение между морским портом Сочи и Адлером было в советское время, затем, в 2000-х годах, недолго ходили небольшие яхты, судно такого класса запустили впервые.
Напомним, первый рейс состоялся в минувший вторник. Из Сочи в Адлер на борту находилось около 30 пассажиров, а обратно поехали восемь человек. Комета в 10:00 вышла из сочинского морпорта и около 11:00 причалила в районе пляжа «Чайка».
Время в пути составило 45 минут. Скорость судна — 70 километров в час. В салоне работает кондиционер, есть туалет и бар. К слову, эта та же самая комета, которая ходит между Сочи и Сухумом.
Всего из морпорта Сочи ходят две «Кометы-120М» — одна, «Павел Попович», в Сухум, а вторая, «Евпатория», — в Геленджик.