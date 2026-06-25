Между Сочи и Адлером отменили рейсы по морю скоростных «Комет»

На первый рейс, во вторник, билет стоил тысячу рублей для взрослых и 750 рублей для детей до 14 лет, а потом планировалось продавать по 1,5 тысячи. Планировались рейсы два раза в неделю — по вторникам и четвергам, а при спросе их количество можно было увеличить хоть до семи раз в неделю.