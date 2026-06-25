Адвокат сказал, что делать если под окном раздается странный шум

Адвокат сказал белорусам, что делать если под окном раздается странный шум, сообщает Белорусская республиканская коллегия адвокатов.
В коллегии обратили внимание, что странный шум белорусы могут слышать из-за электрозарядной станции. Если такой шум мешает, то на него можно пожаловаться. При этом адвокат Могилевской областной коллегии Владимир Горбачев обратил внимание, что в Беларуси не определена универсальная цифра, которая определяла бы минимальное расстояние от электрозарядной станции до жилого дома.
— Все зависит от типа оборудования и самой станции, — пояснил юрист.
Однако быстрые ЭЗС мощностью более 50 киловатт обычно не предназначены для установки в жилых дворах. Такие электрозарядки устанавливают на трассах, у торговых центров и в специально отведенных зонах. Медленные станции мощностью до 44 киловатт могут работать и в близи домом с условием соблюдения пожарных и санитарных норм.
— По пожарным нормам ЭЗС обычно должна находиться не ближе 10 метров от жилого дома. Но станция может быть размещена и ближе, если такое требование не выполнимо. В этом случае ЭЗС при работе не должна превышать допустимый уровень шума, — прокомментировал специалист.
Жильцам, которым мешает гудение ЭЗС, стоит зафиксировать нарушение, обратившись в местное отделение Центра гигиены и эпидемиологии. Замеряются уровня шума в ночное и дневное время, и при превышении проблема с ЭЗС переходит в компетенцию местных властей, которые решают вопрос.
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