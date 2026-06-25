Адвокат сказал, что делать если под окном раздается странный шум

В коллегии обратили внимание, что странный шум белорусы могут слышать из-за электрозарядной станции. Если такой шум мешает, то на него можно пожаловаться. При этом адвокат Могилевской областной коллегии Владимир Горбачев обратил внимание, что в Беларуси не определена универсальная цифра, которая определяла бы минимальное расстояние от электрозарядной станции до жилого дома.