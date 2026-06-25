Смотрим яркие фото с Игр ГТО 2026 в Хабаровске

На открытии соревнований к атлетам обратился вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников. Он подчеркнул, что комплекс ГТО уже давно стал не просто набором нормативов, а настоящей философией, которая объединяет поколения и воспитывает характер. Вице-губернатор пожелал каждому участнику честной борьбы, напомнив, что выход на старт — это уже личная победа над собой.