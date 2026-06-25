Смотрим яркие фото с Игр ГТО 2026 в Хабаровске

В Хабаровске завершился региональный этап V открытого Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО 2026». С 19 по 21 июня на площадке Краевого центра единоборств участники боролись за право представить регион в финале. Отборочные состязания проходили в рамках государственной программы «Спорт России», инициированной Президентом России Владимиром Путиным.
На открытии соревнований к атлетам обратился вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников. Он подчеркнул, что комплекс ГТО уже давно стал не просто набором нормативов, а настоящей философией, которая объединяет поколения и воспитывает характер. Вице-губернатор пожелал каждому участнику честной борьбы, напомнив, что выход на старт — это уже личная победа над собой.
Спортсменам предстояло пройти «Гонку ГТО» — комплекс функциональных упражнений на силу, скорость и выносливость, включавший бег с гантелью, прыжки, отжимания, становую тягу и работу на турнике. В отборе участвовали как профессионалы, так и любители старше 18 лет, а для школьников в возрасте от 14 до 17 лет была организована отдельная программа.
Участница состязаний Евгения Яворская отметила заметно возросший уровень подготовки атлетов, особенно среди юниоров, добавив, что доступные каждому базовые движения позволяют сосредоточиться на максимально быстром и качественном выполнении. Победители краевого этапа получили путевки в финал, который пройдет в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке с 1 по 4 сентября, где встретятся сильнейшие из 11 регионов Дальнего Востока.
Интерес к движению в регионе продолжает расти: в 2026 году к выполнению нормативов ГТО в Хабаровском крае приступили 19 518 жителей, из которых 14 681 человек успешно сдали нормативы на знаки отличия.