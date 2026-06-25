Жительница Ермаковского округа занизила доходы семьи и получила от соцзащиты выплаты на 350 тысяч

Жительница Ермаковского округа предстанет перед судом по делу о мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По данным полиции, в марте прошлого года женщина подала заявление на социальный контракт в территориальное отделение управления социальной защиты населения. При этом она предоставила недостоверные сведения о доходах семьи. В заявлении женщина указала среднемесячный доход на себя и детей за период с ноября 2024 года по январь 2025 года. По этим данным семье не хватало чуть больше 160 рублей до величины прожиточного минимума.
Также, как установили полицейские, заявительница не указала доход сожителя от трудовой деятельности, а также собственный доход от работы и предпринимательства за ноябрь 2024 года. В результате женщина получила статус малообеспеченной семьи и государственную поддержку в размере 350 тыс. рублей.
Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Максимальное наказание по статье составляет до 6 лет лишения свободы. В ближайшее время женщина предстанет перед судом. Ей избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.