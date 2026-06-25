Жительница Ермаковского округа занизила доходы семьи и получила от соцзащиты выплаты на 350 тысяч

По данным полиции, в марте прошлого года женщина подала заявление на социальный контракт в территориальное отделение управления социальной защиты населения. При этом она предоставила недостоверные сведения о доходах семьи. В заявлении женщина указала среднемесячный доход на себя и детей за период с ноября 2024 года по январь 2025 года. По этим данным семье не хватало чуть больше 160 рублей до величины прожиточного минимума.