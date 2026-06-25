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Отменены железнодорожные рейсы из Перми в Республику Крым

Компания «Гранд Сервис Экспресс» прекращает курсирование поезда «Таврия» по направлению «Пермь—Симферополь». Последний рейс из краевой столицы на полуостров Крым состоится 11 июля, обратный из Керчи назначен на 8 июля. Это следует из данных, опубликованных на сайте компании.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» прекращает курсирование поезда «Таврия» по направлению «Пермь—Симферополь». Последний рейс из краевой столицы на полуостров Крым состоится 11 июля, обратный из Керчи назначен на 8 июля. Это следует из данных, опубликованных на сайте компании.

Также в этом сезоне отменены поезда в Симферополь из Омска, Мурманска, Челябинска, Смоленска, Минеральных Вод, ряд рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом сохраняются семь поездов, следующих из Адлера, Москвы и Санкт-Петербурга. До особого распоряжения поезда будут следовать до и от станции «Керчь Южная». Соответствующее решение было принято компанией совместно с минтранспорта Республики Крым.

Две недели назад стало известно, что с 10 июня до конца сентября схема движения поезда «Пермь—Симферополь» будет сокращена до Керчи. Далее пассажиров планировалось доставлять автобусами.

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