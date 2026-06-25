Разработана основа для сверхбыстрой оптической памяти

Как отмечают ученые, в последние десятилетия ученые и инженеры со всего мира работают над созданием фотонных аналогов интегральных схем и других компонентов обычных электронных вычислительных устройств. Их разработка в теории позволит резко сократить расходы энергии на проведение вычислений и обработку данных, однако пока этому мешает то, что для хранения информации подобные машины используют обычную электронную память.