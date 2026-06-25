Ученые опровергли популярную гипотезу о вымирании неандертальцев

В журнале Nature опубликовано исследование, опровергающее распространенную гипотезу о причинах вымирания неандертальцев. Как сообщается в работе, причиной их исчезновения не являлись вредные мутации, возникшие в результате близкородственных скрещиваний в малочисленных изолированных популяциях.
Ранее данные археологии и генетики свидетельствовали о том, что неандертальцы, в отличие от Homo sapiens, обитали небольшими изолированными группами на территории от Пиренеев до юга Сибири. До настоящего момента было секвенировано только четыре высококачественных ядерных генома неандертальцев. Три из них относились к особям с восточных окраин ареала, где суровый климат мог способствовать формированию особенно малочисленных и изолированных популяций. В начале текущего года было опубликовано исследование, показавшее, что у этих неандертальцев из-за инбридинга (близкородственного скрещивания) накопились опасные мутации, способные вызывать деформации скелета, нарушения иммунитета и другие расстройства.
Исследователи предположили, что геномы неандертальцев из Западной Европы, центральной части ареала с более мягким климатом, могли рассказать иную историю. Для проверки этой гипотезы были взяты образцы костной ткани у 35 неандертальцев из десяти стоянок в Бельгии. Многие из этих особей умерли менее 47 тысяч лет назад, когда на континенте уже обитали Homo sapiens, а до полного вымирания вида оставалось около 40 тысяч лет.
Ученым удалось секвенировать геномы 27 скелетов, что существенно расширило базу высококачественных ядерных геномов неандертальцев. Ни у одного из них не было обнаружено примеси Homo sapiens. Это указывает на то, что либо современные люди и неандертальцы в этом регионе избегали контактов, либо потомство от смешанных союзов воспитывалось только в сообществах Homo sapiens.
В отличие от сибирских образцов, здесь не выявлено признаков инбридинга и генетической деградации, например, вариантов генов, считающихся вредными для здоровья. Это справедливо даже для самых поздних образцов, относящихся ко времени непосредственно перед исчезновением неандертальцев. Изотопный анализ костей показал, что бельгийские останки принадлежали людям различного географического происхождения, что свидетельствует о контактах между удаленными группами.
Вопрос о причинах вымирания неандертальцев остается открытым. Среди других версий рассматриваются конкуренция с Homo sapiens и неспособность адаптироваться к резким климатическим изменениям. Окончательного ответа на данный момент нет.