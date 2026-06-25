Ученые опровергли популярную гипотезу о вымирании неандертальцев

Ранее данные археологии и генетики свидетельствовали о том, что неандертальцы, в отличие от Homo sapiens, обитали небольшими изолированными группами на территории от Пиренеев до юга Сибири. До настоящего момента было секвенировано только четыре высококачественных ядерных генома неандертальцев. Три из них относились к особям с восточных окраин ареала, где суровый климат мог способствовать формированию особенно малочисленных и изолированных популяций. В начале текущего года было опубликовано исследование, показавшее, что у этих неандертальцев из-за инбридинга (близкородственного скрещивания) накопились опасные мутации, способные вызывать деформации скелета, нарушения иммунитета и другие расстройства.