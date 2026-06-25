Повышена эффективность извлечения золота из руд на 22%

«Мы пытаемся сделать так, чтобы упорные руды можно было перерабатывать в России и делать это без ущерба для окружающей среды и, безусловно, с экономической выгодой. За счет вовлечения в переработку таких объектов экономический эффект предприятий, которые занимаются золотодобычей, может достигать десятков миллионов долларов», — пояснил руководитель лаборатории перспективных технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья цветных и черных металлов УрФУ Денис Рогожников.