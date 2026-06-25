Повышена эффективность извлечения золота из руд на 22%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) создали технологию, позволяющую повысить эффективность извлечения золота из руд на 22%. Технологию проверяют на руде с месторождений Узбекистана, сообщили ТАСС в департаменте по связям с общественностью вуза.
«Специалисты Уральского федерального университета создали технологию извлечения золота для руды в России и других странах. Технологию проверили на минералах с Маломырского месторождения (Амурская область), эффективность извлечения драгметалла повысилась на 22%. Сейчас технологию проверяют на руде с месторождений Узбекистана», — сообщили в УрФУ.
Описание нового метода исследователи опубликовали в журнале Hydrometallurgy, работа проводится при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 22−79−10290).
Специалисты УрФУ отмечают, что эффективность технологии, апробированной на руде с Маломырского месторождения, повысил лигносульфонат — многотоннажное дешевое и безопасное вещество, отходы целлюлозного-бумажного производства, побочный продукт переработки древесины. Его добавление увеличило количество извлеченного золота с 68% до 90%.
«Мы пытаемся сделать так, чтобы упорные руды можно было перерабатывать в России и делать это без ущерба для окружающей среды и, безусловно, с экономической выгодой. За счет вовлечения в переработку таких объектов экономический эффект предприятий, которые занимаются золотодобычей, может достигать десятков миллионов долларов», — пояснил руководитель лаборатории перспективных технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья цветных и черных металлов УрФУ Денис Рогожников.
Отмечается, что существует несколько технологий переработки упорных (сложных) руд и концентратов. Технология специалистов УрФУ относится к гидрометаллургической переработке углеродистых концентратов, в частности, к атмосферному выщелачиванию азотной кислотой с добавлением поверхностно-активных веществ. Так, в процессе переработки руды азотная кислота используется многократно, а опасные вещества переводятся в безопасную форму, за счет чего технология является экологичной. А добавки повышают эффективность извлечения драгметаллов.