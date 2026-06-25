Беспрозванных принимает участие в Форуме регионов России и Беларуси

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных 25 июня принимает участие в Форуме регионов России и Беларуси. Мероприятие проходит в течение двух дней в Минске, темой встречи стало экономическое взаимодействие регионов — основа устойчивого развития двух стран.
Как рассказала пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова, сегодня глава региона поделится опытом сотрудничества Калининградской области с областями Беларуси на секции «Региональная политика — главный инструмент обеспечения устойчивого развития территорий Союзного государства».
В заседании секции также принимают участие руководители нескольких регионов РФ.
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