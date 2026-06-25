West Mall в Краснодаре возобновил работу после ЧП, у входа — стихийный мемориал

Нападение на посетителей произошло днем 20 июня. По версии следствия, 19-летний Григорий Артюшин с ножом напал на людей в здании ТЦ, после чего привел в действие самодельное взрывное устройство в детской игровой зоне. В результате атаки одна женщина скончалась на месте. Несколько пострадавших, включая сотрудника охраны, получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.