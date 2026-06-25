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Пентагон закупает системы ПРО THAAD на $35 млрд

Правительство США заключило с оборонным подрядчиком Lockheed Martin контракт на поставку систем противоракетной обороны THAAD. Общая сумма сделки может достичь $35 млрд, а срок исполнения растянут на семь лет, сообщила сама компания.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Заказ предусматривает увеличение объемов выпуска этих комплексов в четыре раза. Еще в январе в Lockheed заявляли, что готовы нарастить производство THAAD из-за запросов со стороны Минобороны.

На этой же неделе стало известно о новом соглашении между Армией США и Lockheed. Речь идет об ускоренном выпуске сотен оперативно-тактических ракет наземного базирования PrSM (Precision Strike Missile). Дополнительные $8,4 млрд увеличили общую стоимость контракта до $13,3 млрд. Проект рассчитан до сентября 2032 года. По планам, военные будут получать до 400 таких ракет ежегодно.

Несколько недель назад Lockheed уже начала строительство производственной площадки в Алабаме. Это часть инвестиционной программы, объем которой превышает $9 млрд и рассчитана до 2030 года.

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