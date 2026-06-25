Уверенный мобильный интернет появился в селах Павловского округа

Деревня Ясенцы в конце 1990‑х — начале 2000‑х годов считалась футбольным феноменом Нижегородской области области — местная команда «Старт» на равных соперничала и побеждала фаворитов из крупных городов. А село Большое Давыдово фактически стало частью городской агломерации Павлова: с городом его связывают несколько автобусных маршрутов, при этом здесь сохраняется самобытный сельский уклад. В населенном пункте расположен храм Богоявления Господня, построенный на месте утраченной в советское время церкви 1814 года.