Уверенный мобильный интернет появился в селах Павловского округа

Стабильный мобильный интернет появился в деревне Ясенцы и селе Большое Давыдово Павловского округа. Компания МТС провела оптимизацию сети, что позволило расширить географию покрытия и обеспечить уверенный сигнал на всех улицах населенного пункта. В селе Большое Давыдово установили дополнительную базовую станцию.
Запуск оборудования обеспечил полное покрытие и стабильное соединение для доступа в интернет и голосовой связи. В результате модернизации были устранены «белые пятна», где ранее сигнал оставался слабым или нестабильным.
Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, инженеры компании продолжают системную работу по устранению «белых пятен» на карте покрытия региона. По его словам, сегодня жители сельских территорий пользуются интернетом так же активно, как и горожане, поэтому важно обеспечивать устойчивую связь повсеместно.
Андрей Белов добавил, что в 2026 году компания уже модернизировала оборудование в ряде населенных пунктов Балахнинского, Городецкого и Ковернинского районов. В перечень обновленных территорий вошли Ковригино, Шадрино, Воронино, а также поселки Совхозный и Ковернино.
Деревня Ясенцы в конце 1990‑х — начале 2000‑х годов считалась футбольным феноменом Нижегородской области области — местная команда «Старт» на равных соперничала и побеждала фаворитов из крупных городов. А село Большое Давыдово фактически стало частью городской агломерации Павлова: с городом его связывают несколько автобусных маршрутов, при этом здесь сохраняется самобытный сельский уклад. В населенном пункте расположен храм Богоявления Господня, построенный на месте утраченной в советское время церкви 1814 года.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что мобильный интернет ускорился на родине фестиваля зеленых щей.