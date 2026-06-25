Астропрогноз на июль 2026 года: время перемен и новых возможностей

Середина лета 2026 года обещает быть насыщенным и значимым периодом, требующим от каждого знака зодиака особой внимательности и стратегического мышления. В этот месяц важно быть готовым к изменениям, переосмыслению текущих планов и адаптации к новым условиям. Астролог Елена Смирных поделилась с 450media.ru своими прогнозами для всех знаков зодиака, подчеркнув ключевые моменты, которые стоит учесть в июле.