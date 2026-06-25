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На трассе М-4 в Красносулинском районе Ростовской области собралась пробка

Водителей предупредили о восьмикилометровом заторе на трассе М-4 в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С утра 25 июня на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области собралась пробка. Об этом сообщили водители, которые попали в затор. Также ситуация подтверждается с помощью интернет-карт.

К 11 часам протяженность протяженность пробки в южном направлении составляет уже почти 8 км. Машины стоят около заказника Горненского, в районе хутора Пролетарка и поселка Донлесхоз.

Транспорт едет очень медленно. Судя по интернет-картам, в районе развязки в сторону Красного Сулина возможно перекрытие дороги.

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