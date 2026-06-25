Обнаружен отпечаток древней ракушки в форме сомбреро

Как отмечают палеонтологи, отпечатки раковины данного необычного беспозвоночного обитателя древних морей Земли были обнаружены при проведении раскопок на севере современной Балтики, где во времена ордовикской эры существовало теплое мелководное море. На его дне обитало большое число беспозвоночных существ, в том числе брахиоподы — донные животные, похожие по образу жизни и занимаемым экологическим нишам на двустворчатых моллюсков, но не являющиеся их родственниками.