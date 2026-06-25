Обнаружен отпечаток древней ракушки в форме сомбреро

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российские и европейские палеонтологи обнаружили в породах ордовикской эры, залегающих на территории Балтики, отпечатки раковины беспозвоночного существа, похожей по форме на шляпу-сомбреро. Необычная форма панциря помогала этим существам защищать себя от зарастания мшанками, на поверхности колоний которых росли эти существа, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Интересно, что у современного родственника этого ископаемого вида, брахиоподы из рода Neoancistrocrania, также присутствует чашеобразная вентральная створка. Этот вид обитает на кораллах, и такая форма створки позволяет брахиоподе немного возвышаться над поверхностью растущего колониального организма», — отметила профессор факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ (Москва) Елена Темерева, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают палеонтологи, отпечатки раковины данного необычного беспозвоночного обитателя древних морей Земли были обнаружены при проведении раскопок на севере современной Балтики, где во времена ордовикской эры существовало теплое мелководное море. На его дне обитало большое число беспозвоночных существ, в том числе брахиоподы — донные животные, похожие по образу жизни и занимаемым экологическим нишам на двустворчатых моллюсков, но не являющиеся их родственниками.
Одним из самых небольших представителей этого типа морских беспозвоночных, как обнаружили российские и европейские палеонтологи, были брахиоподы вида Pocillocrania rubeli. Длина их тела составляла всего несколько миллиметров, а раковина была похожа на чашку со шляпкой, похожей по форме на мексиканский головной убор сомбреро.
Эта необычная особенность защитного панциря данных древних существ побудила палеонтологов изучить, как различается устройство раковины у современных видов брахиопод. Оказалось, что схожие формы панциря характерны для видов беспозвоночных, которые обитают на поверхности колоний кораллов. Как обнаружили ученые, подобная структура раковины защищает эти виды брахиопод от зарастания полипами и лишения доступа к пище и воде.
Нечто похожее, как предполагают профессор Темерева и ее коллеги, было характерно и для обнаруженного ими вида, чьи отпечатки ученые обнаружили по соседству с мшанками вида Parachasmatopora porkuniensis — кораллоподобными существами, которые также образовали большие колонии на дне мелководных морей. Данное открытие существенно расширяет представления ученых о том, как выглядели древнейшие экосистемы Европы, подытожили исследователи.