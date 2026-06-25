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Люлин: хранить память о великом подвиге наших предков — священный долг

Церемония возложения цветов к мемориалу «Курган Славы» прошла в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России.

25 июня в Минской области республики Беларусь председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин возложил цветы к мемориальному комплексу «Курган Славы» вместе с участниками XIII Форума регионов Беларуси и России (12+). Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Курган Славы» — это символ мужества и стойкости советских воинов, память о тех, кто ценой своей жизни отстоял независимость нашей Родины. Он был торжественно открыт 5 июля 1969 года, в 25-ю годовщину освобождения Беларуси. Именно здесь в июле 1944 года в ходе операции «Багратион» произошло одно из ключевых сражений. Тогда в «Минский котел» попала и была уничтожена 105-тысячная группировка гитлеровских войск. В память о разгроме врага и подвиге советских воинов был возведен 35-метровый насыпной холм.

«В канун такого значимого для наших стран события как Форум регионов Беларуси и России мы прежде всего вспоминаем об общей истории, о великом подвиге наших народов. Мы преклоняемся перед поколением победителей, отстоявших мир на нашей земле. Возлагая цветы к мемориалу “Курган Славы”, мы отдаем дань уважения всем, кто сражался за свободу и независимость. Наш священный долг — хранить эту память и передавать ее молодежи. Именно на таких духовных скрепах и строится наше единство, которое сегодня как никогда важно для укрепления Союзного государства», — подчеркнул Евгений Люлин.

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