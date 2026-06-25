Люлин: хранить память о великом подвиге наших предков — священный долг

«В канун такого значимого для наших стран события как Форум регионов Беларуси и России мы прежде всего вспоминаем об общей истории, о великом подвиге наших народов. Мы преклоняемся перед поколением победителей, отстоявших мир на нашей земле. Возлагая цветы к мемориалу “Курган Славы”, мы отдаем дань уважения всем, кто сражался за свободу и независимость. Наш священный долг — хранить эту память и передавать ее молодежи. Именно на таких духовных скрепах и строится наше единство, которое сегодня как никогда важно для укрепления Союзного государства», — подчеркнул Евгений Люлин.