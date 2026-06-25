ОКН «Дом П. Я. Ильиной» в центре Нижнего Новгорода продан на торгах

Объект культурного наследия регионального значения «Дом П. Я. Ильиной» в Нижнем Новгороде продан на торгах. Теперь дом на улице Минина получит вторую жизнь, сообщается на странице Агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области (АНО «АСИРИС») в социальной сети.
Дом 1847 года постройки был куплен по стоимости, превышающей начальную. В торгах участвовали три соискателя. Теперь новый собственник особняка — ООО «Велес НН».
«В 2021 году наша компания выполняла исследование объекта. Мы выполняли обмеры здания и изучали его состояние. На момент появления дома на торгах нам были знакомы и понятны все его особенности. При этом дом действительно уникальный: это образец некогда очень распространенного типа зданий в Поволжье — “полудомков”, с первым каменным этажом, вторым деревянным и третьим — антресольным, также деревянным», — рассказал руководитель компании-собственника Сергей Якишин.
Сейчас особняк находится в неудовлетворительном состоянии. Предстоит воссоздание части элементов, сруба, реставрация кладки, подведение инженерных коммуникаций. Дом планируют приспособить под апартаменты с офисами на цокольном этаже. Реставрационные работы компания должна завершить в течение трех лет.
Ранее сообщалось, что три объекта исторической недвижимости в Нижегородской области выставили на торги.