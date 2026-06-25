ОКН «Дом П. Я. Ильиной» в центре Нижнего Новгорода продан на торгах

«В 2021 году наша компания выполняла исследование объекта. Мы выполняли обмеры здания и изучали его состояние. На момент появления дома на торгах нам были знакомы и понятны все его особенности. При этом дом действительно уникальный: это образец некогда очень распространенного типа зданий в Поволжье — “полудомков”, с первым каменным этажом, вторым деревянным и третьим — антресольным, также деревянным», — рассказал руководитель компании-собственника Сергей Якишин.