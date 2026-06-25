Церковь-усыпальницу XIX века в Липецкой области вернули Росимуществу

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в конце мая, в АУИПИК заявили, что «лишены возможности эффективно использовать объект по назначению, поскольку здание относится к имуществу религиозного назначения и фактически используется Елецкой епархией РПЦ для проведения богослужений и религиозных обрядов». При этом организация вынуждена была содержать памятник архитектуры, не имея возможности получать доход от использования здания, который, по мнению истца, мог бы направляться для его сохранения.