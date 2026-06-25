Кредитор новочеркасского ООО «Форте Пром Гмбх» потребовал 1 млрд рублей

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Форте Пром Гмбх» зарегистрировано 5 февраля 2010 года в Новочеркасске. Компания занимается выпуском радиаторов. Учредителями являются Сергей Белоусов, Александр Денисов и Роман Винокуров. В 2025 году выручка компании выросла на 29% — до 6 млрд руб. При этом чистый убыток организации превысил 7,2 млрд руб.