Аварийный недострой изымают на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области приняло решение реквизировать земельный участок с объектом незавершенного строительства на проспекте Гагарина, 45Б в Приокском районе. Об этом сообщается в официальном документе, опубликованном на сайте ведомства.
Площадь изымаемого участка составляет 834 кв. метра, он принадлежит Дамиру Хафизову. Поводом для принудительного изъятия стало введение мэрией режима повышенной готовности на этой территории в апреле 2026 года. Аварийное недостроенное здание за поликлиникой «Нитела» признали представляющим реальную угрозу для жизни и здоровья прохожих.
Собственнику обещают выплатить рыночную стоимость недвижимости после проведения официальной оценки. Владельцу направят соглашение, на подписание которого отводится 30 дней. Если собственник откажется от добровольной передачи или проигнорирует документы, региональное министерство обратится с иском в суд.
Ранее сообщалось, что 21 участок изымают для Восточного обхода под Нижним Новгородом.