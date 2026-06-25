Аварийный недострой изымают на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

Площадь изымаемого участка составляет 834 кв. метра, он принадлежит Дамиру Хафизову. Поводом для принудительного изъятия стало введение мэрией режима повышенной готовности на этой территории в апреле 2026 года. Аварийное недостроенное здание за поликлиникой «Нитела» признали представляющим реальную угрозу для жизни и здоровья прохожих.