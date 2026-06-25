У продавцов электронных платформ появятся обязанности и ответственности в Казахстане

«При этом новые законодательные поправки устанавливают условия и порядок включения таких операторов в специальный реестр, а также закрепляют их основные обязанности и правовую ответственность. Наряду с этим, для адаптации таможенных процедур к современным требованиям вводится совершенно новый вид таможенной декларации — декларация электронной торговли. Также полностью регулируются особенности применения таможенной процедуры таможенного склада в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для продажи физическим лицам», — сказал депутат Сената Бекбол Орынбасаров.