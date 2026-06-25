Нижегородцу назначили девять лет колонии за финансирование терроризма

Саидахмед Шабанов полностью признал вину и сообщил суду, что изучал деятельность организации в интернете и Telegram. С представителем террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» он стал общаться с июня 2024 года, и собеседник заверил его в том, что находится в Сирии и участвует в боевых действиях. Позднее у сотрудника «Перекрестка» попросили материальную помощь на медикаменты, еду и оружие.