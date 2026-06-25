Шесть жителей Ростова осуждены за похищение и вымогательство

По данным следствия, в сентябре 2024 года фигуранты потребовали у двух жителей региона 1,2 млн рублей. Для этого они похитили одного из потерпевших и завладели его автомобилем. Удерживая мужчину в салоне машины, злоумышленники угрожали ему и наносили телесные повреждения, добиваясь передачи денег. Получив 300 тысяч рублей, преступники скрылись.