Заводчица элитных шпицев через суд пыталась вернуть щенков

В Нижнем Новгороде разгорелся спор из‑за элитных шпицев: владелица питомника судится с подругой из‑за собак. Об этом сообщили в Ni Mash.
Хозяйка питомника разводит шпицев с престижной родословной. Из‑за сложностей с экспортом щенков бизнес пошёл на спад: из восьми собак лишь две пригодны для разведения. Для вязки Ирина подобрала пару — Ежевику и Аве Марию — вместе с кобелём одной клиентки.
Подруга заводчицы предложила для собак свою дачу, договорившись в обмен получить одного щенка. Но, узнав, что стоимость малыша достигает 5 тысяч евро, владелица дачи отказалась возвращать животных и заявила, что собаки были ей подарены.
В результате судебных разбирательств владелица кобеля смогла вернуть питомца, однако щенки остались у подруи заводчицы.
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