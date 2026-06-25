Заводчица элитных шпицев через суд пыталась вернуть щенков

Хозяйка питомника разводит шпицев с престижной родословной. Из‑за сложностей с экспортом щенков бизнес пошёл на спад: из восьми собак лишь две пригодны для разведения. Для вязки Ирина подобрала пару — Ежевику и Аве Марию — вместе с кобелём одной клиентки.