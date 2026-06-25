Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заводчица элитных шпицев через суд пыталась вернуть щенков

Из‑за сложностей с экспортом щенков бизнес пошёл на спад: из восьми собак лишь две пригодны для разведения.

В Нижнем Новгороде разгорелся спор из‑за элитных шпицев: владелица питомника судится с подругой из‑за собак. Об этом сообщили в Ni Mash.

Хозяйка питомника разводит шпицев с престижной родословной. Из‑за сложностей с экспортом щенков бизнес пошёл на спад: из восьми собак лишь две пригодны для разведения. Для вязки Ирина подобрала пару — Ежевику и Аве Марию — вместе с кобелём одной клиентки.

Подруга заводчицы предложила для собак свою дачу, договорившись в обмен получить одного щенка. Но, узнав, что стоимость малыша достигает 5 тысяч евро, владелица дачи отказалась возвращать животных и заявила, что собаки были ей подарены.

В результате судебных разбирательств владелица кобеля смогла вернуть питомца, однако щенки остались у подруи заводчицы.

Ранее прокуратура проверит гибель 200 собак в пожаре в Нижнем Новгороде.