Два новых хоккеиста пополнят состав ХК «Торпедо»

Павел Красковский — центральный нападающий. В КХЛ дебютировал в 2013 году в составе «Локомотива». Напомним, что клуб дважды выиграл Кубок Гагарина. За свою карьеру ярославец сыграл 699 матча и на его счету 200 очков (79 + 121). Также в составе ярославского клуба Павел был чемпионом Молодежной хоккейной лиги и серебряным призером молодежного чемпионата мира.