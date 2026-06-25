Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ролик с Мессии и Роналду в Волгограде взорвал соцсети

В соцсетях стал популярным видеоролик, сгенерированный ИИ-дизайнером Денисом Игнатовым, с участием мировых звезд футбола.

В соцсетях стал популярным видеоролик, сгенерированный ИИ-дизайнером Денисом Игнатовым, с участием мировых звезд футбола Мессии и Роналду. На вполне реалистичных видеокадрах легендарные спортсмены появляются на фоне главных достопримечательностей Волгограда-Сталинграда и даже заявляют о планах перейти в волгоградский «Ротор».

Так, на кадрах можно увидеть, как футболисты прогуливаются возле фонтана у волгоградского вокзала, а после оказываются у памятника Владимиру Ленина на одноименной площади. Следующая локация — Главная высота России — Мамаев курган.

О своих возможностях и карьере футболисты рассуждают на зеленой поляне «Волгоград Арены» — домашнего стадиона футбольного клуба «Ротор». Видеоролик заканчивается у фонтана «Дружба» на волгоградской набережной, где легенд футбола как будто встречают волгоградские болельщики.

Видео: @mr.denis.ignatov / Instagram*

*принадлежит компании META, деятельность которой запрещена на территории РФ.