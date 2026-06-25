Ролик с Мессии и Роналду в Волгограде взорвал соцсети

В соцсетях стал популярным видеоролик, сгенерированный ИИ-дизайнером Денисом Игнатовым, с участием мировых звезд футбола Мессии и Роналду. На вполне реалистичных видеокадрах легендарные спортсмены появляются на фоне главных достопримечательностей Волгограда-Сталинграда и даже заявляют о планах перейти в волгоградский «Ротор».