Драка водителей в пробке на улице Саина в Алматы попала на видео

«В Алматы на улице Саина между водителями произошел конфликт, который едва не перерос в серьезную драку прямо на проезжей части. По словам очевидцев, словесная перепалка между участниками дорожного движения быстро накалилась, после чего мужчины попытались выяснить отношения силой. Предотвратить драку удалось находившимся рядом очевидцам, которые вмешались в ситуацию», — говорится в описании.