Обнаружены газовые гиганты, которые легче сахарной ваты

Ученые продолжают дискуссию о происхождении таких планет. Согласно одной из основных гипотез, они обладают обширными атмосферами, состоящими в основном из водорода и гелия, которые составляют большую часть их массы. Эти газовые оболочки могли сформироваться, когда планеты находились далеко от звезды, в холодных областях протопланетного диска, где газ остывал и накапливался вокруг твердого ядра.