Власти объяснили, почему под Минском пахнет навозом

Стало известно, почему под Минском пахнет навозом, пишет smolevichi-24.
Неприятный запах беспокоит жителей Смолевичей — районного центра, который расположен примерно за 40 километров от Минска. «Пахнет» в разных частях города и в разное время суток, а жара лишь усиливает дискомфорт.
В отделе сельского хозяйства и продовольствия Смолевичского райисполкома объяснили сильный запах навоза плановыми сельскохозяйственными работами в регионе. В частности, на поля вносятся органические удобрения для восстановления плодородия почвы, это и является источником характерного запаха.
— Органические удобрения вносятся на поля, которые окружают наш город, для повышения плодородия почв и получения более высокой урожайности зерновых колосовых, рапса, кукурузы, трав и других культур, — прокомментировал первый заместитель председателя Смолевичского райисполкома Дмитрий Богданович.
Власти согласились, что в жаркую и безветренную погоду запахи распространяются сильнее и дольше сохраняются в воздухе. И попросили местных жителей с пониманием относиться к такой ситуации.
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