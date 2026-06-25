Круглосуточный запрет на продажу алкоголя введут в Волгограде

В Волгоградской области 27 июня 2026 года введут полный запрет на розничную продажу алкоголя в связи с празднованием Дня молодежи. Ограничения будут действовать в течение суток и затронут все торговые точки региона, где обычно продается алкоголь.
Решение основано на законе Волгоградской области от 15.03.2019 № 17-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции». Запрет распространяется на всю розничную продажу алкоголя, включая пиво и пивные напитки. День молодежи в 2026 году отмечается 27 июня, который выпадает на субботу.
Облпромторг сообщил, что ограничение действует круглосуточно и не распространяется на заведения общественного питания. Нарушителям правил грозят штрафы в соответствии с действующим законодательством.
Алкоголь в розничных магазинах будет недоступен в течение всего дня, однако приобрести его можно будет в кафе и ресторанах, работающих в формате общепита.
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