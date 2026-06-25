Дорожники объяснили, почему не будут переносить критикуемый светофор на кольце у Солонцов

Светофор на кольце возле пос. Солонцы не будут переносить ближе к выезду из поселка. Действующую схему движения в КрУДор назвали оптимальной, несмотря на заторы на участке.
Ранее через платформу обратной связи «Госуслуги» поступило обращение от жителя. Он предложил перенести светофор дальше по кольцу, ближе к пересечению с выездом из Солонцов, так как сейчас автомобили, которые едут в поселок и к «Метро», вынуждены стоять на красный сигнал.
Специалисты КрУДора пояснили, что действующую схему приняли после анализа загруженности трасс на въезд и выезд из Солонцов.
«По статистике, самый плотный поток транспорта сейчас формируется именно на выезд из поселка. Перенос светофора к пересечению кольца с выездом из Солонцов может осложнить ситуацию. На этом участке сходятся потоки с Северного шоссе и проспекта Котельникова. Основная часть машин с Северного шоссе едет в сторону Красноярска, а транспорт со стороны проспекта Котельникова направляется в Солонцы», — рассказали дорожники.
По оценке специалистов, при переносе светофора заторы могут усилиться перед кольцом и на самом кольце, в том числе из-за автомобилей, которые едут с Северного шоссе на проспект Котельникова. Сейчас светофор в будни регулирует движение с 6:30 до 10:00 и с 17:00 до 18:45. В остальное время работает желтый мигающий сигнал, а движение идет по дорожным знакам. По итогам анализа решено дополнительно включить регулирование с 10:00 до 11:30.
Ориентировочно в конце августа или начале сентября схема движения снова изменится. Это связано с тем, что откроют шлюз на выезд из Солонцов в сторону аэропорта и ближайшую к нему разворотную петлю, а действующие сейчас участки закроют для работ.
Полностью избежать затруднений до конца реконструкции не получится. Завершить работы на объекте планируют в октябре 2027 года. После реконструкции трасса станет 4-полосной, с новым покрытием, расширенным путепроводом, освещением и ограждением.