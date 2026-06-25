Дорожники объяснили, почему не будут переносить критикуемый светофор на кольце у Солонцов

По оценке специалистов, при переносе светофора заторы могут усилиться перед кольцом и на самом кольце, в том числе из-за автомобилей, которые едут с Северного шоссе на проспект Котельникова. Сейчас светофор в будни регулирует движение с 6:30 до 10:00 и с 17:00 до 18:45. В остальное время работает желтый мигающий сигнал, а движение идет по дорожным знакам. По итогам анализа решено дополнительно включить регулирование с 10:00 до 11:30.