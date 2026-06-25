В Зеленоградске откроется музей, в котором воссоздадут курортную квартиру прошлого

Экспозиционный зал представит собой воссозданную курортную квартиру. Что-то вроде калининградского музея «Альтес Хаус», где посетители ходят по восстановленной немецкой меблированной квартире. А вот какого периода воссоздадут квартирку в Зеленоградске — пока не решили: то ли немецкого, то ли советского.