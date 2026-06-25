В Зеленоградске откроется музей, в котором воссоздадут курортную квартиру прошлого

Культурно-досуговый клуб с музеем разрешили построить в Зеленоградске на улице Чкалова. Вопрос рассмотрели 25 июня на заседании архитектурно-градостроительного совета в правительстве области.
С докладом на заседании выступил Архитектор Вячеслав Генне. Он рассказал о том, что в здании будет Музей истории города и сувенирный магазин.
Экспозиционный зал представит собой воссозданную курортную квартиру. Что-то вроде калининградского музея «Альтес Хаус», где посетители ходят по восстановленной немецкой меблированной квартире. А вот какого периода воссоздадут квартирку в Зеленоградске — пока не решили: то ли немецкого, то ли советского.
В домике также расположится багетная мастерская, хранилище и конференц-зал.
Рядом с будущим зданием — отремонтированные жилые дома с верандами довоенной постройки, а также современная высотная застройка.
Само здание будет похоже на домики старого Кранца. Высота его предполагается более 11 метров.
Члены Градсовета с предложением архитектора согласились. Впрочем, замечания высказали. Например, оборудовать пандусы. Были высказаны опасения — а не появится ли вместо музея дом с апартаментами. Инвестор сказал, что нет.