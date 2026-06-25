Сочи принял уже более трех миллионов туристов

Мэр попросил туристов с пониманием отнестись к временным ограждениям на площади Южного мола. Они необходимы из соображений безопасности во время подвоза материалов и работы техники. По завершении проекта в 2028 году эта территория станет современным и привлекательным пространством и по праву будет считаться одной из визитных карточек курорта, рассказал Прошунин.