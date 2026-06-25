Вечерние полеты аэростатов пройдут в Борской пойме с 25 по 28 июня

На территории Борской поймы пройдет чемпионат Нижегородской области по воздухоплавательному спорту. Об этом сообщили организаторы в социальных сетях.
Воздушные шары поднимутся в небо с 19:40 до 20:10 и приземлятся до 21.00. Точное место старта определят из фактического направления ветра. Решение о том, состоится взлет или нет, будет принимать каждый пилот самостоятельно.
Мероприятие будет проходить с 25 по 28 июня. При этом жителей предупреждают, что погода может нарушить планы. Например, сегодня, 25 июня, решение по полету примут до 16:00. В пятницу и субботу ожидаются благоприятные условия. Информацию о последнем дне чемпионата опубликую позже.
«При организации полётов мы теперь зависим не только от направления и силы ветра, но и от зон ограничения и запретных зон. Так что, строго нас не судите, если будут изменения, которые мы не успеем до вас донести вовремя», — сообщили организаторы.
Ранее мы писали, что в прошлом году аэростату пришлось экстренно приземлиться в огороде нижегородцев.
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