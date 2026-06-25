В Комсомольске-на-Амуре откроют сезон танцевальных ретро-вечеров

Танцевальные вечера в Комсомольске-на-Амуре — это традиционный для города проект, который ежегодно начинается в июне и завершается к концу лета — началу осени. Обычно встречи проходят по пятницам или выходным. Главная цель мероприятий — объединить людей и возродить советскую традицию уличных танцплощадок.