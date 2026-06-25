В Комсомольске-на-Амуре откроют сезон танцевальных ретро-вечеров

Сезон танцев под ретро-музыку открывается в Комсомольске-на-Амуре. Первое мероприятие намечено на пятницу, 26 июня, на танцплощадке в парке «Судостроитель». Живая музыка зазвучит для горожан в 17:00, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Танцевальные вечера в Комсомольске-на-Амуре — это традиционный для города проект, который ежегодно начинается в июне и завершается к концу лета — началу осени. Обычно встречи проходят по пятницам или выходным. Главная цель мероприятий — объединить людей и возродить советскую традицию уличных танцплощадок.
Ретро-вечера погружают гостей в теплую атмосферу 70−80-х годов: соответствующий антураж и знаменитые советские шлягеры, которые исполняют местные артисты — Олег Морозов, Константин Бардыш, ансамбли «Ритмы ретро», «Любавушка», — обеспечены.
Танцевальный коллектив ветеранов «Давайте потанцуем» учит посетителей вечеров классическим и ретро-танцам, а также для отдыхающих организуют тематические викторины и игровые программы.
Принять участие в мероприятии, зарядиться энергией под живую музыку и окунуться в атмосферу прошлых лет, на которые пришлась молодость поколения Перестройки, может каждый желающий на бесплатной основе.
Организаторы предупреждают: даты проведения вечеров могут меняться в зависимости от погоды.
Напомним, что в Комсомольске-на-Амуре начинается летний сезон просмотров пленочных фильмов на открытом воздухе. Первый сеанс состоится вечером 28 июня в парке «Судостроитель», на открытии покажут знаменитые шедевры советской мультипликации.