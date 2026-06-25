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Кое-где вода уже +22: погода на калининградском побережье 25 июня

Информацию «Клопс» передали спасатели.

Источник: Клопс.ru

Курорты наконец-то приглашают к настоящему пляжному отдыху. Об обстановке на море «Клопс» доложили спасатели.

В четверг, 25 июня, зайти в воду получится практически везде, но с осторожностью из-за небольшого ветерка.

Балтийск: чёрный флаг, купание запрещено. Ограничения связаны из-за небольшого наката волны ночью, позже флаг могут сменить на жёлтый. Температура воды 18 . Зеленоградск: флаг жёлтый, в воду заходить с осторожностью. Температура воды +18 °C. Пионерский: флаг жёлтый, в воду можно заходить с осторожностью. Температура воды +18 °C, воздуха сейчас — +22 °C. Переменный ветерок до 10 м/с. Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +18 °C, юго-западный ветер. Янтарный: флаг жёлтый, заходить в море можно с осторожностью. Температура воды +22 °C.

Информация актуальна на момент публикации.