Госкомпании снова тратят миллиарды на VPN и защищённые каналы связи — СМИ

Главными покупателями становятся организации с госучастием. Их доля в закупках по 223-ФЗ — закону для госкомпаний и отдельных видов юрлиц — за пять месяцев выросла с 9% до 12%. При этом конкуренция не усилилась: круг постоянных поставщиков сузился со 167 до 144, а на один лот в среднем приходится 1,1 участника.